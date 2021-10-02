Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası, koronavirüs aşısının yaygınlaştırılması için Nijerya'ya 400 milyon dolarlık bir kredi paketi daha onayladı.
Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın koronavirüs aşılarını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi paketini onayladıklarını belirtti.
Hükümetin salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye devam ederken vatandaşları aşılamaya devam etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Chaudhuri, bu kredinin ülke içinde güvenli ve etkili COVID-19 aşısı edinimi ve dağıtımı için yardımcı olacağını ifade etti.
Nijerya'da salgının başından bu yana 205 bin 940 kişi virüse yakalandı, bunlardan 193 bin 812'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 724 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Dünya Bankası Nijerya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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