Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka belirlendi.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 789'a çıktı.
COVID-19 saptanan kişi sayısı ise 4 bin 948 artışla 7 milyon 23 bin 315 oldu. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'e indi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 603 bin 886'ya ulaştı, 48 milyon 773 bin 888 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,3'ü tamamen aşılanmış oldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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