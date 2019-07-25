Ebola virüsü Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni tehdit etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong, virüs salgını nedeniyle bu ülkede hayatını kaybedenlerinin sayısının bin 705’e çıktığı açıklamıştı.

KDC'nin 9 ülkeye sınırı olması nedeniyle salgının büyük risk taşıdığına dikkat çeken Nkengasong, hastalığın Goma şehrine yayılmasına ilişkin, "Ebola ilk defa böylesine büyük bir şehre yayıldı" ifadesini kullanmıştı.

Gelişmeler üzerine Dünya Bankası 300 milyon dolarlık yardım yapma kararı aldı.

Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Hep birlikte KDC’deki ölümcül Ebola salgınına karşı mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Yetkililer gelecek 6 ay içerisinde 200 milyon dolarlık yeni bir yardım paketine ihtiyaç duyulacağının altını çiziyor.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Kaynak: France 24, AA

