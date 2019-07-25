Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinde ölümcül boyuta ulaşan cinsiyet ayrımcılığına son vermek için 4 yıl önce “Beti Bachao, Beti Padhao” (Kızını koru, kızını eğit) adlı bir kampanya başlattı.

Kampanyaya aralarında Bollywood yıldızlarının ve kadın bakanların olduğu pek çok kişiden destek geldi.

Ancak sosyal medyadan ve tüm yayın kuruluşlarından verilen bu mesaj dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde etkili olmadı. Ülkede doğum eşitliği konusunda son yılların en düşük seviyesi kaydedildi.

Asian News International'da yer alan habere göre Uttarkashi bölgesinde 132 köyde doğan 216 çocuğun tamamının erkek olmadı üzerine bölge yetkilileri, kız çocuklarına kürtaj iddiasını soruşturmaya başladı.

Kırmızı bölge ilan edilen yerlerde son 3 ayda tek bir kız çocuğu dahi doğmadı.

Uttarkashi Bölge Hakimi Ashish Chauhan, "Kız doğum sayısının sıfır olduğu veya tek basamaklı sayılar içerdiği alanları belirledik" diyerek, yetkililerin oranı neyin etkilediğini incelemek için bu alanları izlediklerini söyledi.

Bir kadın hakları aktivisti ve sosyal hizmet uzmanı olan Kalpana Thakur, "Bu köydeki kız çocuklarının azlığı sadece bir tesadüf olamaz. Doğmamış bebeklerin öldürüldüğü ve bunu önlemek için hiçbir şey yapılmadığı açıkca görülüyor" dedi.

Kaynak: France 24, The Telegraph