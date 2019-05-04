Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın daha önce bu ülkelere 150 milyon dolarlık yardım yaptığı anımsatılarak, "Dünya Bankası, afetin etkilediği 3 ülkeye yardımın ulaşması için Uluslararası Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapıyor." denildi.

Idai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'e 350 milyon, Malavi'ye 120 milyon ve Zimbabve'ye 75 milyon dolarlık yardımı yapılacağı kaydedildi.

Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'de mart ay ortasında meydana gelen Idai Kasırgası ve seller nedeniyle binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 3 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Ülkelerde kolera salgının ardından, halkın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA