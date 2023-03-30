Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga
[Fotograf: Reuters]
Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulu, grubun başkanlığına başka aday gösterilmediği için ABD'nin adayı Ajay Banga'yı değerlendirecek.
Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresinin 29 Mart'ta sona erdiği aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu pozisyon için sadece bir kişinin aday gösterildiği, ABD'li Ajay Banga'nın bu pozisyon için değerlendirileceği kaydedildi.
Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu'nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard'ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.
Etiketler: Dünya Bankası
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