Dünya 2020'yi coşkuyla karşıladı01 Ocak 2020 Çarşamba 11:52 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:12
Yeni yıl tüm dünyada coşkuyla karşılandı. Yeni Zelanda'dan Rusya'ya, Çin'den İngiltere'ye kadar birçok ülkede milyonlar kutlamalara eşlik etti.
Yeni yıl coşkusu tüm dünyayı sardı...
Büyük Okyanus'taki Samoa, Kiribati ve Catham adaları, Türkiye saati ile 12.00'de yeni yıla girdi.
Yeni Zelanda, Türkiye saati ile saat 14.00'te, havai fişek gösterileriyle 2020'yi karşıladı.
Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra Avustralya 2020'ye girdi. Sydney'deki havai fişek gösterileri görkemli anlara sahne oldu.
Japonya, Türkiye saati ile 17.00'de 2020'ye adım attı.
Kuzey Kore de havai fişek ve dans gösterileriyle 2019'u uğurladı.
Çin'in başkenti Pekin'de, yeni yıl dans gösterileri eşliğinde karşılandı.
Hong Kong, Tayvan yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi.
Tayland'ın başkenti Bangkok yeni yılın ilk saniyelerine renkli havai fişek gösterileriyle girdi.
Dubai'de yeni yıl, dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da görkemli ışık ve fıskiye gösterileriyle kutlandı.
Azerbaycan ve KKTC de Türkiye saati ile 23.00'te yeni yıla girdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da da yeni yıl coşkuyla kutlandı.
Fransa ve Almanya Türkiye saati ile 02.00'de yeni yıla merhaba dedi. Paris'te gökyüzü rengarenk havai fişeklerle aydınlandı.
Aynı saatte Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’te de yeni yıl heyecanla karşılandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki yılbaşı kutlamalarında da gökyüzü ışıl ışıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce kişi New York'ta Times Meydanı'nı doldurdu. Kalabalık, soğuk hava şartlarına aldırmadan Türkiye saati ile 08.00'de yeni yılı kutladı.
Kaynak: TRT Haber