Dünya

Dünya 2020'yi coşkuyla karşıladı

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:52 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:12

Yeni yıl tüm dünyada coşkuyla karşılandı. Yeni Zelanda'dan Rusya'ya, Çin'den İngiltere'ye kadar birçok ülkede milyonlar kutlamalara eşlik etti.