Dublin Havaalanı Twitter sayfasından yaptığı duyuruda, "Havaalanı üzerinde bir drone görülmesi üzerine güvenlik nedeniyle Dublin Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Yolcular uçuş güncellemeleri için havayolu şirketinin web sitesine başvurmalıdır." dedi.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available.