Dublin Havaalanı Twitter sayfasından yaptığı duyuruda, "Havaalanı üzerinde bir drone görülmesi üzerine güvenlik nedeniyle Dublin Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Yolcular uçuş güncellemeleri için havayolu şirketinin web sitesine başvurmalıdır." dedi.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available. — Dublin Airport (@DublinAirport) 21 Şubat 2019

İngiltere'de drone krizi

20 Aralık 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan "drone"lar nedeniyle bazı uçuşlar yapılamazken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirilmişti.

8 Ocak 2019'da da Londra’nın Heathrow Havalimanı yakınında bir drone tespit edilmesinin ardından kalkışlar yaklaşık 1,5 saat süreyle askıya alınmıştı.

Kaynak: Reuters

