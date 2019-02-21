Komiteden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 organizatörleri, 2020'den itibaren ev sahibi kentlere verilen olimpik programa yeni branşlar önerme hakkını, breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörften yana kullandı.

Sportif tırmanış, kaykay ve sörf, Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin teklifiyle ilk kez olimpiyat programına dahil edilmişti. Breakdans ise 2018 Buenos Aires Gençlik Olimpiyatları'nda yer almıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), konuya ilişkin kararını 2020'nin aralık ayına kadar verecek.

Kaynak: AA