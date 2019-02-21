Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanı Hüseyin Alimibelhi, "Afganistan'da kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi evlerini terk ederek ülke içerisinde göç etmek zorunda kaldı" dedi.

Kuraklık ve iç çatışmalar nedeniyle sadece son 11 ayda 790 bin kişinin ülke içinde göç ettiğini aktaran Alimibelhi, söz konusu iç göçmenlerden 30 bininin Herat, Badgis ve Feryab kentlerinde bulunduğunu, Feryab'daki göçmenlerden bir bölümünün ise güvenlik sorunları nedeniyle Cuzcan bölgesine kaçtığını ifade etti.

İran'da 2 milyon 340 bin Afgan göçmen var

Uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişinin Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Alimibelhi, İran'daki Afgan göçmenlere dair şunları söyledi:

"İran'daki Afganların sayısı 2 milyon 340 bin civarında. Tahran yönetimi, Afgan mülteciler için yeni bir kart sistemi başlattı. 950 bin kişi bu kartlardan aldı. 450 bin kişinin pasaportu var. Resmi evrakı olmayan ise 800 bin kişi bulunuyor."

İran'ın oturum izni vermek için Afganistan'dan bu insanlara pasaport vermesini istediğini aktaran Alimibelhi, Afganistan Dışişleri Bakanlığının bu talebi yerine getirebileceğini dile getirdi.

İran'daki 30 bin Afgan'ın uzun süreli oturum iznine sahip olduğunu vurgulayan Alimibelhi, "Yaklaşık 500 bin Afgan, İran okullarında eğitim görüyor. Bunlardan 110 bininin evrakları bulunmuyor. 20 bin Afgan da bu ülkedeki üniversitelerde okuyor. 16 bin Afgan İran'daki üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora diploması aldılar" diye konuştu.

"Pakistan'da İmran Han'la göçmenlere yaklaşım iyileşti"

Alimibelhi, Pakistan'daki Afgan göçmelerle ilgili ise, "Pakistan'daki Afganistan uyruklu göçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 500 bin. Bir milyon 400 bininin göçmen kartı var. Bir yılda 700 bin kişi kayıt yaptırdı. İslamabad yönetimi bu kişilere vatandaşlık verme kararı aldı. Şu ana kadar 350 bin kişi Pakistan vatandaşı oldu" ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki yaklaşık 400 bin Afgan'ın evraklarının bulunmadığına işaret eden Alimibelhi, bu insanların çoğunun kamplarda kaldığını, çocuklara ise devlet okullarında öğrenim görme imkanı sağlandığını belirtti.

Alimibelhi, "Pakistan'ın başına İmran Han'ın gelmesiyle göçmenlere yaklaşım iyileşti. Afgan göçmenler için halı dokumacılığı gibi birtakım iş alanları oluşturuldu" şeklinde konuştu.

Yasa dışı göçün tehlikelerine de değinen Alimibelhi, "Yasa dışı göç esnasında insanlar büyük zorluk ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Birçok Afgan, göç sırasında yolda soğuktan donarak ya da başka nedenlerden dolayı hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: AA, AFP