Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dubai'de Burc Halife yakınlarındaki 35 katlı "Şahika" isimli binayı alevler sardı.

Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Dubai polisi ya da Sivil Savunma Müdürlüğü ise henüz yangınla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.