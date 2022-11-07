Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dubai'de 35 katlı binada yangın
[Fotograf: AFP]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife yakınlarında bulunan 35 katlı bir binada yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dubai'de Burc Halife yakınlarındaki 35 katlı "Şahika" isimli binayı alevler sardı.
Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
[Fotoğraf: Reuters]
Dubai polisi ya da Sivil Savunma Müdürlüğü ise henüz yangınla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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