Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab'dan askeri üsse saldırı: 5 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab üyeleri, ülkenin Galmudug bölgesindeki askeri üsse saldırdı.
Saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Saldırı, bomba yüklü 2 araçla düzenlendi, patlamalar sonrasında güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında 3 saat süren çatışma çıktı.
Çatışma sonrası geri çekilmek zorunda kalan Eş-Şebab üyelerinin askeri üsse girme teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı.
Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.
Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Somali
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