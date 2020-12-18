Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dubai'ye seferler yeniden başladı.
Flydubai Havayolları'nın Dubai-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesiyle Dubai-İstanbul seferleri yeniden başladı.
AnadoluJet'in 20 Aralık, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Aralık'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Dubai uçuşları yeniden başlayacak.
Böylece yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç havayolu şirketiyle Dubai'ye seyahat etme imkanına sahip olacak.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Dubai
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