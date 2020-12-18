Vahşi yaşamı fotoğraflayan Lee-Anne Carver, 3 yıl boyunca evlerinin bahçesine gelen Carrot (Havuç) adını verdiği geyiğin kafasına bir ok saplandığını tespit etti.

Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken, hayvanın hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor.