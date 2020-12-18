Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 18:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kanada'da bir geyik kafasında okla yaşıyor
[Fotoğraf: Lee-Anne Carver]
Kanada’nın Ontario eyaletinde kafasının ortasında ok olmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyik objektife takıldı.
Vahşi yaşamı fotoğraflayan Lee-Anne Carver, 3 yıl boyunca evlerinin bahçesine gelen Carrot (Havuç) adını verdiği geyiğin kafasına bir ok saplandığını tespit etti.
Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken, hayvanın hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor.
Etiketler: Kanada
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