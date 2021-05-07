Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 18:25Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
DSÖ'den Sinopharm'ın aşısına acil kullanım onayı
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü, Çin Devlet Kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.
Böylece ilk kez batılı ülkelere ait olmayan bir aşı, DSÖ'den kullanım onayı aldı.
DSÖ uzmanları aşının iki dozunun arasında 2 veya 3 hafta olması gerektiğini belirtti.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 19:37
- 19:38
- 19:30
- 19:05
- 18:56
Sıradaki Haber
İngiltere'de 40 yaş altına AstraZeneca yerine alternatif aşılar tavsiye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz