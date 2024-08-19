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Dünya
AA 19.08.2024 17:05

DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik bin 520 saldırı kaydettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik bin 520 saldırıyı kayıt altına aldıklarını bildirdi.

DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik bin 520 saldırı kaydettik

Ghebreyesus, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Çatışmalarda sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların yeni bir gerçeklik olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik bin 520 saldırı kaydetti. Bu saldırılar en az 750 hasta ve sağlık çalışanının ölümüne, bin 250 kişinin yaralanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bunun bir standart haline gelmesinin durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde geçen yıl 280 yardım çalışanının öldürüldüğünü ve 2023'ün küresel insani yardım topluluğu için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu bildirmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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