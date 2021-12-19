Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
DSÖ: Omicron varyantı 89 ülkede görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının 89 ülkede tespit edildiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) pandeminin seyrine dair yapılan açıklamada, Omicron varyantının nüfus bağışıklığının yüksek seviyelerde olduğu ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekildi.
Söz konusu yayılmanın, virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin kombinasyonundan mı kaynakladığının belirsiz olduğu ifade edildi.
Omicron varyantının toplam 89 ülkede görüldüğü belirtilen açıklamada, varyanta dair halen sınırlı verinin elde edilebildiği vurgulandı.
Ayrıca, vaka sayılarının 1,5 günden 3 güne kadar ikiye katlanabildiği kaydedildi.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron Koronavirüs
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