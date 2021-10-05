Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında COVID-19'la mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrika'daki birçok ülkede oksijen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Güney Sudan'a hükümet ve Afrika Kalkınma Bankasının desteğiyle COVID-19'la mücadele amacıyla oksijen üretim tesisi kurulduğu, tesisin günde 2 bin 500 litre oksijen üreteceği aktarıldı.
Vaka sayısı 8 milyon 420 bini geçti
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 811'e çıktı.
Kıtada vaka sayısı 8 milyon 420 bin 562 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 698 bin 210'a yükseldi.
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