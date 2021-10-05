Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrika'daki birçok ülkede oksijen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Güney Sudan'a hükümet ve Afrika Kalkınma Bankasının desteğiyle COVID-19'la mücadele amacıyla oksijen üretim tesisi kurulduğu, tesisin günde 2 bin 500 litre oksijen üreteceği aktarıldı.

Vaka sayısı 8 milyon 420 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 811'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 420 bin 562 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 698 bin 210'a yükseldi.