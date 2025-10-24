Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.10.2025 13:34

DSÖ: Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmının hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor." dedi.

DSÖ: Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 2 hafta geçtiğini anımsatan Peeperkorn, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, (İsrail'in saldırılarında) 88 Filistinlinin öldüğünü, 315 kişinin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

Peeperkorn, ateşkesle birlikte "Gazze'ye erişimin iyileştiğini" ancak tüm yolların açılması gerektiğini söyleyerek, DSÖ'nün sahada olduğunun ve operasyonlarını hızla artırdığının altını çizdi.

Halihazırda Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve Kissufim Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirten Peeperkorn, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Peeperkorn, "Gazze sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Gazze genelinde 36 hastaneden yalnızca 14'ü (kısmen) işlevsel durumda." dedi.

DSÖ'nün, Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 782 hastanın 20'den fazla ülkeye tıbbi tahliyesini desteklediğini bildiren Peeperkorn, yaklaşık 15 bin hastanın hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Peeperkorn, "Gazze'de 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 411 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 109'u çocuk ve bu çocuklardan 84'ü 5 yaş altında." diye konuştu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Louvre soygununda kullanılan asansörü üreten firma, soygundan reklam çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programındaki "Kanıt" sergisine yoğun ilgi
14:26
İsrailli Antropolog Halper: İsrail'in amacı Gazze'yi yaşanılmaz kılmak
14:22
Türkiye'nin "Temiz Hidrojen Eylem Planı"nda son aşamaya gelindi
14:22
Tarihçi Shlaim: Netanyahu hükümeti siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırıyor
14:16
Gazze Mahkemesi'nde insanlık suçları: Katil İsrail'in aç bırakma ve yıkımı yargılanıyor
14:11
İstanbul'da okullar tatil edildi
İsrail’in çekilmesinin ardından Han Yunus’ta hayat yeniden başladı
İsrail’in çekilmesinin ardından Han Yunus’ta hayat yeniden başladı
FOTO FOKUS
Otobüste rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
Otobüste rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ