Euro2020 Avurpa Futbol Şampiyonası’nda pandemi sürerken stattaki tıklım tıklım kalabalık gözlerden kaçmadı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Euro 2020 finalini kutlayan taraftar kalabalığının görüntülerinin pandemiye karşı küresel mücadeleye çok az yardımcı olduğuna inanıyor.

DSÖ acil durum koordinatörü Mike Ryan, Avrupa'daki birçok insanın küresel ortalamaya kıyasla halihazırda COVID-19'a karşı aşılanmış olmasına rağmen, diğer bölgelerdeki yüz milyonlarca insanın henüz aşılanmadığını hatırlattı.

Ryan, insanların Avrupa şampiyonası sırasındaki kutlamaları gördüklerini ve "Avrupa'da çok eğlendiklerini" düşündüklerini vurguladı, bunun aşıya erişimi olmayan daha yoksul bölgelerdeki insanları virüse karşı hijyen önlemlerine uymaya ikna etmeyi zorlaştırdığını söyledi.

Ryan"Dünyanın çoğu normal hayata geri dönmedi.Bu dayanışmayı göstermemiz gerçekten önemli” dedi.

Vaka sayılarında hızlı artış

Küresel ölüm oranları, 10 haftadır düşen rakamların ardından ilk kez bir önceki hafta arttı.

Vaka sayıları neredeyse tüm bölgelerde yükseldi.