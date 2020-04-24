Ülkeler virüs salgınıyla birlikte sık sık birbirini suçlarken çarpıcı bir haber ajanslara düştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün çoğu bilim insanı olan 450 çalışanının hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından çalındığı belirtildi.

Haber, örgüt tarafından da doğrulandı. Ancak hesaplardaki bilgilerin eski olduğunu vurguladı.

Bilgisayar korsanlarının Bill Gates Vakfı çalışanlarının hesap şifrelerini de çaldığı öne sürüldü. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, açıklamasında siber saldırılarda yaşanan artışa dikkat çekildi.

Buna göre bu yıl geçen seneye oranla, örgütün çalışanları 5 kat daha fazla saldırıya uğradı.

Bu tip girişimlerin koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttığının altı çizildi.

Pekin yönetiminden Dünya Sağlık Örgütü'ne destek geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, salgınla mücadelede eden kuruluşlara karşı siber saldırıları tüm dünyanın kınaması gerektiğini açıkladı.