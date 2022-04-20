Çok nadir görülen gökyüzü olayı ile gezegen şöleni yaşanıyor..

Şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter`in mükemmel bir hizada sıralanması izlenebilecek.

Onları görmek için en iyi zaman, ufkun hemen üzerinde sabah 5 ile sabah 6 arasında olacak.

Ay Cumartesi günü sıraya katılacak, Merkür ise 24 Haziran'da katılacak.