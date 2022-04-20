Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, başkent Pekin’de basın açıklamasında bulundu.

Çin ve Solomon Adaları arasındaki son duruma ilişkin bilgi veren Wenbin, ABD ve müttefikleri Avustralya ile Yeni Zelenda’nın Solomon Adaları’nda artan Çin nüfusuna yönelik endişelerine karşı bir güvenlik anlaşması imzalandığını söyledi.

Anlaşmanın geçtiğimiz haftalarda, Çin Dışişleri Bakanı ve Devlet Danışmanı Wang Yi ve ile Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele tarafından imzalandığını ifade eden Wenbin, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Öte yandan Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, parlamentoya verdiği demeçte, Solomon Adaları'nın Çin ile güvenlik anlaşması imzalama kararının bölgedeki barış ve uyumu zedelemeyeceğini veya zayıflatmayacağını söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell da dahil olmak üzere üst düzey bir ABD heyetinin, Çin ile ilgili endişeleri ve ABD büyükelçiliğinin yeniden açılmasını görüşmek üzere Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’ya gideceği belirtilmişti.