Ukrayna genelinde en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde konuşlanan Ukrayna ordusunun çeşitli birliklerine ait İHA'ların savaş faaliyetleri 24 saat boyunca sürüyor.

Özelikle son dönemlerde Donetsk cephe hattındaki saldırılarını artıran Rus ordusunun kuvvetlerini geri püskürtmek için çaba sarf eden Ukrayna ordusunda, İHA'ların kullanımına büyük önem veriliyor.

İki ordunun birlikleri arasında savaş uçakları, helikopterler, çoklu roketatar sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçları, topçu sistemleri gibi ağır silahların kullanıldığı cephede, İHA'ların da yoğun şekilde kullanıldığı görülüyor.

Bölgedeki cephenin çeşitli noktalarında konuşlanan Ukrayna ordusunun bazı tugayları, düşmanın mevzilerine saldırı gerçekleştirmek ve keşif için çeşitli İHA'lar kullanıyor.

Cephede, her türlü keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebilen İHA'lar dışında, "Kamikaze" tipi İHA'lar da faaliyette.