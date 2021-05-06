Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu Ukrayna ordusundan 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.
Ayrılıkçıların ateşi sonucu Donbas'ın Novotroytske bölgesinde Ukrayna ordusundan 1 askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 1 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne dair Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Ukrayna
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