Ivana Trump için New York'taki St Vincent Ferrer Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine Donald Trump, eşi Melania ve oğlu Barron ile katıldı. Törende, Ivana'nın çocukları Ivanka, Donald Jr. ve Eric Trump ile eşleri ve çocukları da yer aldı.

Kilisede yapılan törene medya mensupları alınmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ivana Trump'ın cenaze törenine katılanlar arasında, damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner, TV sunucusu Jeanine Pirro, ünlülerle röportajlarıyla tanınan George Wayne gibi isimler de yer aldı.

Ivana Trump'ın geçen hafta Manhattan'daki dairesinin merdivenlerden düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çekoslovakya asıllı Ivana, Donald Trump'la 1977 ile 1992 yılları arasında evli kalmış, ayrıldıktan sonra ise mücevher, kıyafet ve güzellik ürünleri alanında iş kadını olarak ismini duyurmuştu.

Trump, 73 yaşında vefat eden ilk eşi için, "İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr, Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da çocuklarıyla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" ifadelerine yer vermişti.