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Dünya
AA 02.08.2024 11:19

Donald Trump, seçim kampanyası için temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyası için temmuzda 138,7 milyon dolar bağış toplandı.

Donald Trump, seçim kampanyası için temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı
[Fotograf: AA]

Trump'ın seçim kampanyasının resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Trump'ın seçim kampanyası için toplanan bağış miktarı temmuzda 138,7 milyon dolar oldu, toplam rakam ise 327 milyon dolara ulaştı.

Harris 24 saatte rekor bağış toplamıştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ekibi ise 22 Temmuz'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldığını duyurmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.

Öte yandan, Harris'in seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında ise toplanan bağış miktarının 200 milyon dolara ulaştığı açıklanmıştı.

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