Doğu Kudüs'teki bir sinagogda ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İsrail polisi ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Doğu Kudüs'teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırının detaylarını ve bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz aktardı. https://t.co/MjOwC1AJ6U pic.twitter.com/KYIGczfhe6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2023

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından İsrail'le iletişim halinde olduklarını söyledi.

ABD'den kınama mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

Günlük basın toplantısında Patel, ölenlere taziyede bulunurken, “Terör saldırısı gibi görünen bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız sağlamdır ve İsrailli ortaklarımızla doğrudan temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı.