Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de toplandı. Görüşmede, iklim değişikliğine ilişkin 2050 hedefleri konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Avrupa Birliği'nin, 30 yıl içerisinde tüm üye ülkeleri karbon-nötr hale getirecek 2050 hedefini netleştirmesi planlanan anlaşma, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti tarafından veto edilmesi nedeniyle kabul edilmedi.

Brüksel’deki zirvede, 2050’ye kadar üye ülkeleri karbon-nötr hale getirecek kararın alınması hedefleniyordu ancak 28 ülkeden yalnızca 25’i teklifi kabul etti.

Kaynak: Reuters