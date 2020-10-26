Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın sellerden etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, "Göllerdeki su seviyesinin artması ve taşkınlar binlerce kişiyi etkiliyor. Sadece Güney Sudan'da 850 bin kişi sellerden etkilendi ve 400 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı" sözlerine yer verildi.

Bölgede koronavirüs salgını, ekonomik kriz ve çatışmalardan olumsuz etkilenen milyonlarca kişi son yıllardaki en yüksek oranda yağışların düşmesiyle şimdi de sellerle mücadele ediyor.

BM'ye göre Etiyopya'da 1,1 milyon kişi seller nedeniyle olumsuz etkilenirken, 313 bin kişi de göç etti. Seller nedeniyle birçok okul ve hastane de kullanılamaz hale geldi.