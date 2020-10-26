Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 14'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 45 bin 148 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 909 bin 959'a çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 137 bin 228 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 810'a yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 911 kişi iyileşti, 265 kişinin de tedavisi sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25'i yurt dışı bağlantılı 119 yeni COVID-19 vakası belirlendi.

Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 94 olduğu ülkede, bu vakalardan 85'i başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde görüldü.

Toplam vaka sayısının 25 bin 955'e çıktığı ülkede, COVID-19 tespit edilen 23 bin 905 kişi iyileşti.

Son 24 saatte can kaybının olmadığı Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 457 kişi hayatını kaybetti.