Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığından Nepal'de yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nepal'in başkenti Katmandu'nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de kayıp olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Nepal halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı nepal selSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:18
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