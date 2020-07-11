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Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Çagatuy ilçesinin Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Cumazadah, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Gazne bombalı saldırıSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:07
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