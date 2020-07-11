Haber Giriş: Kaynak: AA
Londra'da hayvan hakları savunucuları havuzlara kırmızı boya döktü
İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları aktivistleri Trafalgar Meydanı'ndaki havuzlara kırmızı boya döktü. Eylemde 2 kişi gözaltına alındı.
Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetten hayvan yetiştiriciliğine son vererek bitki bazlı bir gıda sistemine geçmesini istedi.
Bunun gelecekteki salgınları önleyeceğini savunan aktivistler, daha sonra "İngiliz hükümetinin elindeki kanı simgelediğini" söyledikleri kırmızı boyaları havuzlara döktü.
Polis, eylemi gerçekleştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: londra hayvan hakları Trafalgar MeydanıSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:40
Son Haberler
- 23:04
- 22:57
- 22:56
- 22:07
- 22:04
Sıradaki Haber
ABD Kongresi üyelerinden Kanada'ya sınırı açın mektubu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz