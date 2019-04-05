Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesine dair ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ilişkin, "Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

Kaynak: AA