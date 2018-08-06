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Diplomatlarını sınır dışı eden Yunanistan'a Rusya'dan nota

Rusya, 2 Rus diplomatı sınır dışı ederek ülkeye geri gönderen Yunanistan'a nota verdi.

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Diplomatlarını sınır dışı eden Yunanistana Rusyadan nota

Geçtiğimiz Temmuz ayında Yunanistan’a giden 2 Rus diplomat, Yunanistan’ın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edilerek, diplomatlara Yunanistan’a giriş yasağı konulmuştu. Yunanistan ile Rusya arasında gerilime yol açan olaydan sonra Rusya, Yunanistan’a karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz Temmuz ayında 2 Rus diplomat Atina’nın düşmanca tavrıyla sınır dışı edilmiştir. Bunun üzerine Yunanistan’ın Rusya Büyükelçisi Andreas Friganas Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

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