Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dimitriadis, meclisteki muhalefet partilerinin ortak talebi üzerine toplanan komitenin sorularını cevapladı.

Skandala isimleri karıştıkları gerekçesiyle Komitenin dinlemek üzere davet ettiği iş insanları Feliks Bicyos, Yannis Lavranos ve Tal Dilian ise çeşitli gerekçelerde davete olumlu yanıt vermedi.

Muhalefet ise söz konusu iş insanlarının ifadelerine başvurmak üzere tekrar çağrılmasını talep etti.

Dimitriadis, iddiada adı geçen iş insanları ile hiçbir iş görüşmesi yapmadığını ileri sürerek, Yeni Demokrasi iktidarı sürecinde hiçbir devlet kurumunun casus yazılım programı satın alımında bulunmadığını savundu.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras ise Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten meclise gelerek, iddialara yanıt vermesini istedi.

Nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelen dinleme skandalı çerçevesinde Yunan basınına yansıyan iddialarda, siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda ismin telefonlarının "Predator" isimli casus yazılım program ile "dinlendiği" ileri sürülmüştü. Bazı gazeteler skandaldan Başbakan Kiryakos Miçotakis'i sorumlu tutarken, iktidar, hükümetin dinlemelerle ilişkisi olmadığını savunmuştu.