Swissinfo internet sitesinin haberine göre, hükümet, Ukrayna'daki savaş dolayısıyla kış aylarında yaşanabilecek enerji sıkıntısına karşı tasarruf çağrıları üzerine enerji kısıtlaması kararı aldı.

Karara göre Noel aydınlatmaları ve pazar yerleri için kullanılan ışıklar, enerji tasarrufu için daha az yakılacak.

Önceki yıllara göre daha az yanacak

Zürih'teki geleneksel Lucy Noel ışıkları, günbatımından 22.00'ye kadar açık olacak ve önceki yıllara göre 3,5 saat daha az yanacak.

Ülkedeki diğer kasaba ve şehirlerde, gece boyunca Noel aydınlatmaları kapatılacak ya da alternatif bir çözüm bulunacak.

Enerji kullanımı yüzde 20 azalacak

Luzern şehrinde ise geceleri 500 mum feneri kullanılacak.

Lozan şehrindeki Noel panayırını düzenleyecek yetkililer de, bu yıl enerji kullanımını yüzde 20 oranında azaltmayı istediklerini belirtti.

İsviçre'de yoğun enerjinin tüketildiği diğer faaliyetlerde de tasarruf tedbirlerine dikkat edilecek.