Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü
Gürcistan’da yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane’nin 2 din adamını hizmetlerden men etmesi üzerine, din adamları ve cemaat arasında tartışma çıktı. Bu sırada ahşap balkon çöktü, 6 kişi yaralandı.
Olay, Gürcistan’ın Martvili kentinde meydana geldi. Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından din adamları Konstantin Gabisonii ve Petra Gudushauri'ye men cezası verdi. Bunun üzerine cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı.
10 kişi düştü, 6 kişi yaralandı
Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada balkon çöktü.
Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu
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