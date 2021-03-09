Olay, Gürcistan’ın Martvili kentinde meydana geldi. Yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından din adamları Konstantin Gabisonii ve Petra Gudushauri'ye men cezası verdi. Bunun üzerine cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı.

10 kişi düştü, 6 kişi yaralandı

Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada balkon çöktü.

Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu