Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Minneapolis'te meydana gelen olayla ilgili davanın dünkü oturumu, jüri seçiminin yapılması planlanarak bugüne ertelendi.

Halihazırda 2'nci derece cinayetten 40 yıla kadar hapis yargılanan polis memuru Derek Chauvin'e 3'üncü derece cinayet suçlamasının yöneltilmesi de gündemde.

ABD'de Chauvin'e daha önce yöneltilen bu suçlama, 22 Ekim’de reddedilmişti.

[George Floyd davasında cinayetle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin | Fotoğraf: Reuters]

3'üncü dereceden cinayet daha önceden planlanmamış şekilde ölüme sebep olma suçlamasını içerirken 2'nci derece cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlamasını kapsıyor.

Chauvin'i avukatı Eric Nelson ise Yüksek Mahkeme'den konuyu tekrar gözden geçirmesini isteyeceğini söyledi.

Jüri seçiminde soruluyor: George Floyd videosunu kaç kez gördünüz?

Mahkeme jürisinin yanlı karar verip vermeyeceğini ölçmek adına, jüri adaylarına sorular yöneltiliyor.

O sorulardan bazıları şöyle:

- George Floyd'un ölüm videosunu kaç kez gördünüz?

- Polis şiddetine karşı düzenlenen yürüyüşlere katıldınız mı?

- Blue Lives Matter (polis destekçisi bir hareket) grubu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

- Adalet sistemimizin çalıştığına inanıyor musunuz?

[Davanın yargıcı Peter Cahill'i resmeden çizim. | Reuters]

Öte yandan jüri adaylarına, güncel sosyal ve politik meselelere dair tavırları soruluyor.

Dava için 12 asil, 4 yedek jüri üyesi belirlenecek. Ancak bu işlemin, ertelemeler neticesinde haftalarca sürebileceği ifade ediliyor.

Chauvin, kefaletle serbest bırakılmıştı

Chauvin, Mayıs 2020’den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020’de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

"Adalet" gösterileri başladı

Derek Chauvin'in yargılandığı dava sürerken, Minneapolis ve New York'ta gösteriler düzenleniyor.

Bu kapsamda yüzlerce kişi George Floyd posterleriyle, "adalet" çağrısıyla gösterilere katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.