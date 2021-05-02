Canzur semtindeki Batı Trablus Elektrik Santrali'nde 350 kişinin yer aldığı iftar programına, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra Türk enerji firması ENKA'da çalışan Türk işçiler katıldı.

İftar öncesinde proje sahasını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Dibeybe, şirket yetkililerinden projenin seyri hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

İşçilerle Türkçe selamlaştı

Burada kendisini karşılayan işçilerle tek tek selamlaşan Dibeybe, onlara "Hoşgeldiniz, nasılsınız?" diye Türkçe hitap ederek, kendileriyle sohbet etti.

Dibeybe, projeyi üstlenen Türk enerji firması yetkililerinden de çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şantiyede incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Toplu fotoğraf çekiminin ardından iftar sofrasına geçildi. Libya Başbakanı iftarını Türk işçilerle birlikte yaptı.