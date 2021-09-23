Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Dev ay maketinin peşinden koştular
Çin’in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde sokaklarda yuvarlanan devasa ay maketini yakalamaya çalışanlar insanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.
Asia News Day internet sitesinde yer alan habere göre, Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde görevliler, devasa ay maketini ellerinden kaçırdı.
Festivalde görevli personelin sokakta yuvarlanan ayın peşinden koştuğu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Etiketler: Çin
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