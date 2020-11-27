"Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex kamuoyunu kandırdı..."

Bu iddia, Alman Der Spiegel dergisinde yer aldı.

Dergi, Yunanistan'ın mültecileri Türk sularına geri itmesini anlatan

"Frontex'in patronu Leggeri, kamuoyunu nasıl kandırdı?" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Frontex'in iç yazışmalarına ulaşıldığı iddiası yer aldı.

Bu yazışmalara göre, Frontex'in Müdürü Fabrice Leggeri'nin, Yunanistan'ın mültecileri Türk sularına geri itmesini bildiği, ancak bu bilgileri sümen altı ettiği öne sürüldü.

Gerçekler anlatılmadı

Ele geçirilen belgede, Frontex yetkililerinin mültecilerin Yunanistan'dan Türk sularına sürüklendiğini bizzat kaydettikleri, söz konusu olayın birkaç fotoğrafını da Varşova'daki merkeze gönderdikleri ortaya çıktı..

Leggeri'nin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine ise bu gerçeklerden bahsetmediği vurgulandı.

Der Spiegel dergisi daha önce de benzer haberlere yer vermiş, Yunanistan'ın mültecileri denize geri itmesiyle ilgili görüntüler paylaşmıştı.

Bu haberlerin ardından Avrupa Birliği Ombudsman Kurumu, Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.