Avustralya, Afganistan’da Avustralyalı askerler tarafından 2005 ve 2016 yılları arasında gözaltına alındıktan sonra kasten öldürüldükleri raporlara yansıyan 39 siville ilgili 13 askerini sorguluyor.

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rick henüz hiçbir askerin görevden alınmadığını ancak 13 asker hakkında idari soruşturma açıldığını söyledi. Burr ‘‘İdari soruşturma, kişilerin işlerine son verilmesiyle sonuçlanabilir”dedi.

Soruşturma sürecinin uzun zaman alacağını belirten Burr, ‘‘Bu raporun hazırlanması dört buçuk yıl sürdü. Bir hafta önce teslim edildi. Biz şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

“Acemi askerlere deneyim için öldürüldüğüne dair deliller var”

4 yılda tamamladığı raporda, Avustralyalı tecrübeli askerlerin, gözaltına alınan Afgan sivilleri acemi askerlere deneyim kazandırma amacıyla kasten öldürttüklerine dair ‘‘inandırıcı delillerin’’ bulunduğuna yer verilmişti.

Avustralya'nın Afganistan'daki mağdurların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çeken rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturmasının yapılması için 19 askerin Avustralya Federal Polisine sevk edilmesini tavsiye ediyor.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilerken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.



