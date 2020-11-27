New York Times’ın haberine göre, Oxford üniversitesi ile çalışmaları yürüten Astra Zeneca bazı katılımcıların aşıdan yalnızca kısmi bir doz aldığı ve aşı dozajında hata yapıldığını açıkladı.

Dozajda hata

AstraZeneca'nın araştırma ve geliştirmeden sorumlu yöneticisi Menelas Pangalos dozajdaki hatanın bir çalışan tarafından yapıldığını, tespit edildiğinde derhal gerekli yerlere haber verildiğini ve aşıyı farklı dozlarda test etmeye devam planını imzaladığını söyledi.

Verileri de eksik açıklamışlardı

Birçok bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri açıklama biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini sarstığının altını çizdi.

ABD ya da başka ülkelerin AstraZeneca - Oxford Üniversitesi aşısına acil kullanım iznini hızlı bir şekilde verme ihtimali pek mümkün görünmüyor.

"Bir fincan kahveden daha ucuz"

Geçtiğimiz günlerde ingiliz ilaç şirketi AstraZenaca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan "AZD1222" adlı aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurmuştu. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dozlardan birinin ise yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı ifade edilmişti.

Aşı "bir fincan kahveden daha ucuz" şeklinde tanıtılmıştı.