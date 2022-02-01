Biden yönetiminin uzun süredir Kongre ile görüştüğü ve Kasım 2021'de Temsilciler Meclisinde onaylanan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

West Virginia Senatörü Manchin, Senato'daki muhabirlerin söz konusu tasarıyı sorması üzerine, "Bu tasarı da ne? Artık bu plan öldü" ifadesini kullandı.

Plana ilişkin tüm detayların en başından konuşulması ve yeni bir tasarı hazırlanması gerektiğine işaret eden Manchin, masaya getirilen tüm seçeneklerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Manchin'in muhalefeti tasarıyı belirsizliğe sürükledi

Biden'ın ekonomi ajandasının en önemli parçasını oluşturan ve "Build Back Better Plan (Daha İyisini İnşa Edelim Planı)" olarak anılan tasarı, Kasım 2021'de ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Aralık 2021'de Manchin'in söz konusu pakete destek vermeyeceğini açıklamasıyla, 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçinin bulunduğu Senatoda, Biden'ın paketinin geçmeyeceği kesinleşmiş ve Beyaz Saray'ın bir an önce Senatodan geçirmeyi planladığı paketin geleceği belirsizliğe sürüklenmişti.

Beyaz Saray ise Manchin'in açıklamasına sert tepki göstermiş, Biden ve Manchin arasında yapılan görüşmeden de sonuç elde edilememişti.

Tasarının bütçe açığını 10 yılda 367 milyar dolar artıracağı tahmin ediliyor

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 1 trilyon dolarlık altyapı paketi ile kasımın ilk haftasında oylanması planlanan sosyal harcama paketi, Demokratların ılımlı kanadının söz konusu paketin maliyetine ilişkin Kongre Bütçe Ofisinden (CBO) tarafsız bir değerlendirme talep etmesi üzerine ertelenmişti.

CBO 18 Kasım'da açıkladığı değerlendirmesinde, sosyal harcama paketinin 2022-2031 döneminde federal bütçe açığında 367 milyar dolarlık artışa neden olacağı tahmininde bulunmuş, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen 19 Kasım'da paketi onaylamıştı.

Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, milyonlarca kişiye istihdam sağlanmasını, iş gücüne katılımı artırmayı, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeyi, fiyat baskılarını azaltmayı ve ABD'nin temiz enerji hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlıyor.