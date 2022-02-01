Le Parisien’in haberine göre, geçen temmuzda okuldan kaçan ve ABD Büyükelçiliğine sığınan 15 yaşındaki eski bir öğrencinin ihbarı üzerine harekete geçen, bakanlıklar arası mezhepsel sapmalara karşı mücadele misyonu yürüten devlet dairesi Miviludes, Yeshiva Beth Joseph adlı Ortodoks Yahudi okul hakkında ön soruşturma başlattı.

16 kişi gözaltına alındı

Soruşturmada elde edilen deliller sonrası Paris’in 75 kilometre doğusundaki Buissieres kentinde yer alan yatılı okula, dün 100’den fazla jandarma ve polisle mezhepsel aşırıcılık içinde olduğu gerekçesiyle baskın düzenlendi.

Baskında, aralarında okul yöneticilerinin bulunduğu 16 kişi, sağlıksız koşullarda barındırılan öğrencilere kötü muamele ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

40 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Genelde öğrencileri Amerikalı ve İsrailli Yahudiler olan ve 1948’ten bu yana hizmet veren okulda yaşları 12-18 arasında olan 40 öğrenci sosyal yardım kurumlarına ait yurtlara yerleştirildi.

Meaux savcısı Laureline Peyrefitte, okulda çocukların zorla kötü koşullarda tutulduğunu, kimlik belgelerinin alındığını, eğitim ve bakımdan mahrum bırakıldığı açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, haberin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm mezhepsel sapmalarla mücadele ettiklerini ve soruşturmanın sürdüğünü aktardı.