Dünya
DEAŞ'tan Diyala kentindeki Haşdi Şabi karargahına saldırı02 Aralık 2019 Pazartesi 03:32 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 03:34
Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda Haşdi Şabi güçlerinden 2'si öldü, 5'i yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının, Diyala'nın kuzeydoğusundaki "Nıft Hane" bölgesinde yer alan Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenlediğini bildirdi.
Şemri, saldırıda, Haşdi Şabi güçlerinden 2'sinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: DEAŞ Diyala Irak haşdi şabi