Haber Giriş: Kaynak: AA
Darbeci Hafter milislerine ait askeri araçlar ve mühimmat taşıyıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Terhune kentindeki mevzilerine hava operasyonu düzenledi.
Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, “Hava unsurlarımız Terhune kenti içindeki terörist Hafter milislerinin mevzilerini hedef aldı. Düzenlenen 5 operasyonda 2 askeri araç ve bir mühimmat taşıyıcı imha edildi.” ifadelerini kullandı.
Kununu, açıklamasında plana uygun bir şekilde Terhune kenti üzerinde gözlem uçuşlarının da yapıldığını kaydetti.
Libya ordusu tarafından son 72 saat içinde Hafter milislerine ait Rus yapımı 8 Pantsir’i imha edilmiş ve dün gece vurulan Pantsirlerden biri başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda sergilenmişti.
Etiketler: Libya ordusu hava operasyonu hafter askeri araçSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 06:48
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