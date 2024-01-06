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Dünya
AA 06.01.2024 19:15

Danimarka'nın Ukrayna'ya göndereceği F-16 savaş uçaklarının teslimatı ertelendi

Danimarka, Ukrayna'ya gönderilecek F-16 savaş uçaklarının teslimatının 6 ay kadar ertelendiğini bildirdi.

Danimarka'nın Ukrayna'ya göndereceği F-16 savaş uçaklarının teslimatı ertelendi
[Fotograf: Reuters]

Danimarka'da yayın yapan Berlingske gazetesinin ülke Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'lara ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Danimarka'nın, Ukrayna'ya hibe ettiği uçakların teslimatında 6 aylık gecikme yaşanacağı belirtilen haberde, Savunma Bakanlığının gecikmelerde etkili olan faktörler arasında Ukraynalı pilotların eğitimi, ekipman durumu ve hava şartları olduğunu açıkladığı ifade edildi.

Haberde, teslimat tarihinin, Ukraynalı pilotların eğitimlerini başarıyla tamamlaması ve Ukrayna'nın F-16'ların bakımı için yeterli lojistik ve altyapıya sahip olması gibi çeşitli koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu vurgulanarak, teslimatın yapılabilmesi için bazı koşulların henüz yerine getirilmediği kaydedildi.

Normalde yılbaşından sonra teslim edilmesi planlanan savaş uçaklarının teslimatının 2024'ün ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor.

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